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НОВОСТИ

Переходный период для интеграции Херсонской области в РФ составит минимум три года

13:20 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переходный период в Херсонской области для интеграции в Россию составит минимум три года, сообщил ТАСС заместить главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«Минимум три года, мы обсуждали это. Это нужно для того, чтобы мы выровнялись с любым мирным регионом РФ», — сказал он.

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