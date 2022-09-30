Переходный период для интеграции Херсонской области в РФ составит минимум три года

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переходный период в Херсонской области для интеграции в Россию составит минимум три года, сообщил ТАСС заместить главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«Минимум три года, мы обсуждали это. Это нужно для того, чтобы мы выровнялись с любым мирным регионом РФ», — сказал он.