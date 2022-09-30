При нежелании Киева вести переговоры РФ делает акцент на продолжении СВО — Песков
13:32 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва делает акцент на продолжении специальной военной операции (СВО) в условиях нежелания Киева вести какие-либо переговоры, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры, акцент делается на продолжении специальной военной операции», — сказал он.
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