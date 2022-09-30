Кремль поддерживают жесткий тон главы Дагестана на фоне нарушений при мобилизации — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль поддерживает выбранный главой Дагестана Сергеем Меликовым жесткий тон на фоне нарушений при частичной мобилизации, сказал в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поддерживаем [такой тон]», — ответил он на соответствующий вопрос.