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Кремль поддерживают жесткий тон главы Дагестана на фоне нарушений при мобилизации — Песков

14:00 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль поддерживает выбранный главой Дагестана Сергеем Меликовым жесткий тон на фоне нарушений при частичной мобилизации, сказал в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поддерживаем [такой тон]», — ответил он на соответствующий вопрос.

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