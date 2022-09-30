Путин: Советского Союза нет. Да и России сегодня это уже и не нужно

15:39 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не стремится к восстановлению Советского Союза, ей это не нужно. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий

«Советского Союза нет, прошлого нет. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся», — сказал он.