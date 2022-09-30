Путин: Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям...
16:05 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях „Северного потока“, которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — заявил глава государства в пятницу на церемонии принятия новых регионов в состав России.
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