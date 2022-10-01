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НОВОСТИ

Решение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вступлении в РФ не признано Турцией

10:20 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не может принять решение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вступлении в состав РФ. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Министерства иностранных дел Турции.

«Турция не признала аннексию Крыма Россией в результате нелегитимного референдума в 2014 году и каждый раз подчеркивала свою решительную поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. В соответствии с этой позицией, принятой в 2014 году, мы отвергаем решение России об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Это решение, представляющее собой грубое нарушение установленных принципов международного права, не может быть принято. Мы вновь заявляем о своей поддержке прекращения этой войны, тяжесть которой продолжает нарастать, на основе справедливого мира, который будет достигнут путем переговоров», — говорится в заявлении.

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