Москвич в ЦАО получил отзыв ранее направленной повестки после проверки данных в военкомате

14:19

Повестка, направленная жителю Центрального административного округа Москвы Андрею Лоцманову, была отозвана после проверки учетных данных в военкомате. Как рассказал СМИ сам горожанин, повестку он получил несколько дней назад.

«Я очень удивился, потому что я по здоровью годным не являюсь, - сказал Лоцманов. - Пошел в военкомат, спросил в чем дело, почему такое. Они сказали, что разберутся». Через два дня его повестка была отозвана. «Пришли домой представители военкомата, представились, сказали, что произошла ошибка, вручили документ с печатью и подписью, сказали, что все, можно не приходить», - сообщил житель Москвы.

Как сообщала «Независимая газета», в Москве 21 сентября стартовала объявленная в России частичная мобилизация. Горожанам начали отправлять повестки, после получения которых нужно прийти в военкомат. Некоторые документы были составлены на основе неполных или недостоверных данных. После сверки баз данных, проведенных правительством Москвы и военкоматами, подобные повестки стали отзываться. В военных комиссариатах начали действовать специальные группы, которые рассматривают жалобы горожа по поводу призыва.