Помощь Лондона в расследовании по газопроводам «борьба лис за права кур» - Захарова
16:50 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Великобритания предложила Дании помощь в расследовании диверсии на „Северных потоках“, сообщили в канцелярии премьера [Великобритании Лиз Трасс]. Борьба лис за права кур», — написала дипломат в своем телеграм-канале в субботу.
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