Помощь Лондона в расследовании по газопроводам «борьба лис за права кур» - Захарова

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «борьбой лис за права кур» предложение Великобритании помочь Дании в расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».



«Великобритания предложила Дании помощь в расследовании диверсии на „Северных потоках“, сообщили в канцелярии премьера [Великобритании Лиз Трасс]. Борьба лис за права кур», — написала дипломат в своем телеграм-канале в субботу.



