0
0
93
НОВОСТИ

Помощь Лондона в расследовании по газопроводам «борьба лис за права кур» - Захарова

16:50 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «борьбой лис за права кур» предложение Великобритании помочь Дании в расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Великобритания предложила Дании помощь в расследовании диверсии на „Северных потоках“, сообщили в канцелярии премьера [Великобритании Лиз Трасс]. Борьба лис за права кур», — написала дипломат в своем телеграм-канале в субботу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:35 01.10.2022
Газпром напомнил Молдавии об историческом долге за газ
0
60
17:30 01.10.2022
После присоединения ЛНР и ДНР к РФ окончание войны будет невозможно - Боррель
0
76
15:30 01.10.2022
Из-за обстрела ВСУ в Донецке повреждена школа - штаб теробороны
0
220
15:20 01.10.2022
Газопровод Baltic Pipe между Польшей и Данией начал работу
0
253
14:50 01.10.2022
Советница Зеленского получила частную аудиенцию у Папы Римского
0
305
14:40 01.10.2022
Глава минобороны Литвы заявил, что военный бюджет страны будет в два раза больше
0
273
14:28 01.10.2022
Новое пространство для молодежной аудитории открылось в зале «Зарядье»
0
262
14:19 01.10.2022
Москвич в ЦАО получил отзыв ранее направленной повестки после проверки данных в военкомате
0
395
14:12 01.10.2022
Москвич получил отзыв повестки после проверки данных о состоянии здоровья в военкомате
0
415
13:20 01.10.2022
Полосы для беспрепятственного проезда выделены на границе Казахстана с РФ
0
357

Возврат к списку