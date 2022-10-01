За сотрудничество с РФ США усиливает давление на Индию и Китай

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США продолжат усиливать давление на Индию и Китай за их сотрудничество с Россией, в том числе активизируя вторичные санкции. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил в субботу генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.



«Будут предприниматься усилия, которые позволили бы минимизировать и в идеале вообще предотвратить возможный уход России от санкций за счет торговли с третьими странами. Здесь, конечно, Индия и Китай являются явными целями, поскольку через них может идти какая-то утечка технологий, товаров. Эти страны являются крупными потребителями российских энергоресурсов, они могут инвестировать в российскую экономику, и если ставится задача максимальной изоляции России в мировой экономике, то, конечно, давление на Китай и на Индию будет увеличиваться. Я думаю, что это можно сказать с уверенностью», — указал он.



