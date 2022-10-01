0
0
88
НОВОСТИ

За сотрудничество с РФ США усиливает давление на Индию и Китай

18:45 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США продолжат усиливать давление на Индию и Китай за их сотрудничество с Россией, в том числе активизируя вторичные санкции. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил в субботу генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Будут предприниматься усилия, которые позволили бы минимизировать и в идеале вообще предотвратить возможный уход России от санкций за счет торговли с третьими странами. Здесь, конечно, Индия и Китай являются явными целями, поскольку через них может идти какая-то утечка технологий, товаров. Эти страны являются крупными потребителями российских энергоресурсов, они могут инвестировать в российскую экономику, и если ставится задача максимальной изоляции России в мировой экономике, то, конечно, давление на Китай и на Индию будет увеличиваться. Я думаю, что это можно сказать с уверенностью», — указал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:55 01.10.2022
Украина получит новые САУ Caesar от Франции - СМИ
0
91
17:35 01.10.2022
Газпром напомнил Молдавии об историческом долге за газ
0
233
17:30 01.10.2022
После присоединения ЛНР и ДНР к РФ окончание войны будет невозможно - Боррель
0
438
16:50 01.10.2022
Помощь Лондона в расследовании по газопроводам «борьба лис за права кур» - Захарова
0
248
15:30 01.10.2022
Из-за обстрела ВСУ в Донецке повреждена школа - штаб теробороны
0
292
15:20 01.10.2022
Газопровод Baltic Pipe между Польшей и Данией начал работу
0
337
14:50 01.10.2022
Советница Зеленского получила частную аудиенцию у Папы Римского
0
394
14:40 01.10.2022
Глава минобороны Литвы заявил, что военный бюджет страны будет в два раза больше
0
335
14:28 01.10.2022
Новое пространство для молодежной аудитории открылось в зале «Зарядье»
0
339
14:19 01.10.2022
Москвич в ЦАО получил отзыв ранее направленной повестки после проверки данных в военкомате
0
479

Возврат к списку