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НОВОСТИ

Признаков, что РФ решила применить ядерное оружие на Украине нет - Пентагон

19:30 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не видят указаний на то, что российское руководство приняло решение о применении ядерного оружия на Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телекомпании Си-эн-эн, которое было показано в субботу.

Остин утверждал, что решение относительно применения ядерного оружия принимает лично президент РФ Владимир Путин. «На данный момент я не вижу чего-то такого, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение», — сказал Остин.

По словам шефа Пентагона, американское руководство «напрямую сообщало» российской стороне об угрозах применения ядерного оружия. Остин пояснил, что в последнее время не имел прямых контактов на эту тему с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, но «ранее говорил с ним» и «напрямую затрагивал этот вопрос».

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