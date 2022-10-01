Признаков, что РФ решила применить ядерное оружие на Украине нет - Пентагон

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не видят указаний на то, что российское руководство приняло решение о применении ядерного оружия на Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телекомпании Си-эн-эн, которое было показано в субботу.



Остин утверждал, что решение относительно применения ядерного оружия принимает лично президент РФ Владимир Путин. «На данный момент я не вижу чего-то такого, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение», — сказал Остин.



По словам шефа Пентагона, американское руководство «напрямую сообщало» российской стороне об угрозах применения ядерного оружия. Остин пояснил, что в последнее время не имел прямых контактов на эту тему с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, но «ранее говорил с ним» и «напрямую затрагивал этот вопрос».



