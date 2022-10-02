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Власти Британии думают, как можно снизить поток «ненужных» мигрантов

09:15 02.10.2022 Источник: РБК

Миграционный кризис в Великобритании вышел из-под контроля, сообщила министр внутренних дел Суэлла Браверман в интервью The Sun.

Она указала, что в этом году к британским берегам Ла-Манша прибыли более 30 тыс. человек, что в десять раз больше, чем в 2018 году. По ее словам, одной из причин стал закон о современном рабстве, который приняла бывший премьер-министр Тереза Мэй.

Браверман пожаловалась, что в Великобританию приезжает слишком много низкоквалифицированных рабочих, а также студентов, которые привозят своих родственников, зачастую отказывающихся от работы. По ее словам, такая ситуация не способствует росту экономики.

«Нам нужны люди с высокими навыками, нам нужны люди с технической квалификацией… Чего мы не хотим, так это постоянного потока дешевой иностранной рабочей силы», — сказала она. Глава МВД пообещала принять серьезные меры, в том числе внести изменения в закон о современном рабстве, чтобы снизить поток мигрантов.

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