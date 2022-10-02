Экономика Германии не сталкивалась со столь высокой инфляцией с 1951 года – статистика

09:40 Источник: Газета.Ru

Инфляция в Германии вплотную приблизилась к отметке в 11% впервые за последние 70 лет. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в докладе Управления статистики ФРГ Destatis.

«Возобновление роста инфляции в Германии свидетельствует о завершении мер поддержки со стороны немецкого правительства и ухудшении энергокризиса в ЕС. Уровень инфляции уже приближается к отметке в 11%, достигнув 10,9%», — отметили в докладе. Эксперты сошлись во мнении, что экономика Германии не сталкивалась с подобного рода инфляцией с 1951 года.

В публикации также указали, что на инфляцию оказали влияние цены на энергоносители, которые в сентябре выросли на 43,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Второе место занял рост цен на продовольственные товары (+1,9%).