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НОВОСТИ

Германия может провести собственное расследование происшествий на СП-1 и СП-2

11:05 02.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман не исключил проведения Германией собственного расследования произошедшего на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Возможно, тут было совершено преступление, в связи с которым Генпрокуратура может взять на себя уголовное преследование», — сказал он в опубликованном в воскресенье интервью газете «Бильд ам зонтаг». Несмотря на то что инциденты произошли в Балтийском море в исключительных экономических зонах Дании и Швеции, по его мнению, речь может идти об «антиконституционной диверсии, имеющей последствия для Германии». «Цель [следственных мероприятий] заключалась бы в задержании преступников и проведении над ними суда в Германии», — указал Бушман.

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