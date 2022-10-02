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НОВОСТИ

Пакет договоров о присоединении новых территорий к РФ одобрил Конституционный суд

13:34 02.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд России одобрил внесенный президентом РФ пакет документов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Соответствующие четыре постановления опубликованы на сайте Конституционного суда РФ в воскресенье.

«Признать не вступивший в силу международный Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации. Настоящее постановление незамедлительно направляется президенту Российской Федерации», — говорится в первом из постановлений. Аналогичные решения приняты по трем другим договорам.

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