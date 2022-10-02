Пакет договоров о присоединении новых территорий к РФ одобрил Конституционный суд
13:34 02.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Признать не вступивший в силу международный Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации. Настоящее постановление незамедлительно направляется президенту Российской Федерации», — говорится в первом из постановлений. Аналогичные решения приняты по трем другим договорам.
НОВОСТИ
- 13:38 02.10.2022
- Москвичу в ЮАО аннулировали повестку после проверки данных в военкомате
- 12:50 02.10.2022
- Ливан и Израиль приблизились к демаркации морской границы
- 12:10 02.10.2022
- Израиль готов потратить 25,3 млн долл на прием новых репатриантов из РФ и Украины
- 11:27 02.10.2022
- Студенту из Москвы аннулировали повестку после проведения проверки данных в военкомате
- 11:05 02.10.2022
- Германия может провести собственное расследование происшествий на СП-1 и СП-2
- 09:40 02.10.2022
- Экономика Германии не сталкивалась со столь высокой инфляцией с 1951 года – статистика
- 09:15 02.10.2022
- Власти Британии думают, как можно снизить поток «ненужных» мигрантов
- 09:00 02.10.2022
- Тепло и пасмурно будет в Москве в воскресенье, 2 октября
- 20:50 01.10.2022
- Возможность переизбрания Байдена под вопросом из-за его возраста - СМИ
- 20:40 01.10.2022
- Из загоревшегося хостела на северо-востоке Москвы выбрались более 300 человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать