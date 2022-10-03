Премьер Японии снова поднял тему заключения мирного договора с РФ

09:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии продолжит придерживаться политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение отношений между государствами из-за ситуации на Украине. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Японо-российские отношения находятся в тяжелом состоянии из-за ситуации на Украине, но наша страна будет придерживаться политики, направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — отметил он.