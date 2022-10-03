Новый пакет санкций против РФ без ограничения цен на нефть ЕС не примет - СМИ

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз не примет новый пакет санкций против России. если в нем не будет предусмотрен потолок цен на российскую нефть. Об этом пишет в понедельник газета «Политико» со ссылкой на неназванного дипломата.



«Пакета санкций без ограничения цен на нефть не будет», — сказал собеседник издания.



Представители стран Евросоюза утром 3 октября обсудят очередные антироссийские санкции, в частности ограничение цен на нефть, перевозимую по морю. Шесть дипломатов рассказали изданию, что этому шагу по-прежнему препятствует ряд стран, включая Венгрию. Страна все еще получает российскую нефть и хочет реэкспортировать ее в соседние страны ЕС, а также использовать на своих НПЗ. По мнению Еврокомиссии, так Будапешт может получить нечестное преимущество на едином рынке.



