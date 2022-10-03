Требование властей Польши к российским дипломатам МИД РФ считает провокацией
18:26 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это явная провокация и совершенно беспрецедентный случай в дипломатической работе. Это на совести польских властей „, — указал замминистра в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать давление польских властей на посла России в Варшаве.
НОВОСТИ
- 18:14 03.10.2022
- Москвич сам пришел за повесткой на мобилизационный пункт
- 17:48 03.10.2022
- Герой Советского Союза дал напутствие мобилизованным москвичам
- 16:40 03.10.2022
- Глава ДНР учредил медаль «За храбрость» - указ
- 16:30 03.10.2022
- Более 17 тыс россиян и украинцев получили вид на жительство в Сербии
- 16:20 03.10.2022
- Закон о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ принят Госдумой
- 15:20 03.10.2022
- Забывая о собственных вторжениях в другие страны, США лицемерно обвиняют РФ - Лавров
- 15:13 03.10.2022
- Собянин: Меры поддержки будут оказываться мобилизованным и их семьям на всем протяжении СВО
- 15:10 03.10.2022
- Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся военной мобилизации
- 14:30 03.10.2022
- Российские алмазы не попали в новый пакет санкций ЕС против РФ
- 14:20 03.10.2022
- Временный поверенный в делах РФ объявлен персоной нон грата в Литве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать