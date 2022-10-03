Требование властей Польши к российским дипломатам МИД РФ считает провокацией

18:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Требование польских властей к дипломатам РФ осудить решение российского руководства по референдумам является явной провокацией и беспрецедентным случаем. Об этом заявил в понедельник журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«Это явная провокация и совершенно беспрецедентный случай в дипломатической работе. Это на совести польских властей „, — указал замминистра в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать давление польских властей на посла России в Варшаве.