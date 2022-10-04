Директор Shell о потолке цен на нефть из РФ: Это будет настоящей проблемой...

17:20 Источник: Интерфакс

Главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден полагает, что предлагаемое странами Запада введение предельной цены для покупки нефти в РФ будет трудно осуществить на практике.

"Это будет настоящей проблемой с точки зрения реализации", - заявил он, выступая на лондонской конференции Energy Intelligence Forum. Это мероприятие проходит в очном формате впервые за три года.

По мнению ван Бердена, попытки контролировать цены на сложных сырьевых рынках несут в себе определенные риски.