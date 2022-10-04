Директор Shell о потолке цен на нефть из РФ: Это будет настоящей проблемой...
17:20 04.10.2022 Источник: Интерфакс
"Это будет настоящей проблемой с точки зрения реализации", - заявил он, выступая на лондонской конференции Energy Intelligence Forum. Это мероприятие проходит в очном формате впервые за три года.
По мнению ван Бердена, попытки контролировать цены на сложных сырьевых рынках несут в себе определенные риски.
НОВОСТИ
- 16:08 04.10.2022
- Москвичи приходят в мобилизационные пункты в качестве добровольцев
- 15:30 04.10.2022
- В Омской области возникли проблемы с выплатами мобилизованным жителям
- 14:15 04.10.2022
- Одобрен закон о трудовых правах мобилизованных работников
- 14:13 04.10.2022
- Открыт прием заявок в школьный акселератор Сбера: финалисты получат преференции при поступлении в топ-вузы
- 14:10 04.10.2022
- Законы о принятии новых территорий в РФ могут быть подписаны уже сегодня - Песков
- 14:05 04.10.2022
- Мобилизованных граждан и членов их семей освободили от уплаты пени за ЖКУ
- 13:55 04.10.2022
- РФ будет ждать изменений позиции Украины по переговорам или нового президента - Песков
- 13:40 04.10.2022
- Лукашенко заявил, что оппозиция хочет дестабилизации в Белоруссии
- 12:58 04.10.2022
- Михаил Гуцериев стал лауреатом авторитетной Есенинской премии в номинации «Стихи»
- 12:40 04.10.2022
- Указ Зеленского о невозможности переговоров попытка разделить ответственность - Косачев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать