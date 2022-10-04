В РЖД не видят сейчас существенных рисков в отношении калининградсткого транзита
19:45 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В основном грузы на сегодняшний момент у нас (в Калининградскую область через Литву — прим. ТАСС) пропускаются. Грузоотправители находят варианты, оплачивают транзит по литовским железным дорогам. Поэтому до тех пор, пока эти условия не меняются, мы будет осуществлять перевозки как через сухопутные пункты пропуска, так и с помощью железнодорожно-паромного сообщения», — сказал Шило.
Он также отметил, что в настоящее время существенных рисков в отношении транзита для Калининградской области нет.
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