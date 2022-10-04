В РЖД не видят сейчас существенных рисков в отношении калининградсткого транзита

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузоперевозки в Калининградскую область через территорию Литвы продолжают осуществляться, сообщил журналистам в ходе брифинга замглавы РЖД Алексей Шило.

«В основном грузы на сегодняшний момент у нас (в Калининградскую область через Литву — прим. ТАСС) пропускаются. Грузоотправители находят варианты, оплачивают транзит по литовским железным дорогам. Поэтому до тех пор, пока эти условия не меняются, мы будет осуществлять перевозки как через сухопутные пункты пропуска, так и с помощью железнодорожно-паромного сообщения», — сказал Шило.

Он также отметил, что в настоящее время существенных рисков в отношении транзита для Калининградской области нет.