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НОВОСТИ

В РЖД не видят сейчас существенных рисков в отношении калининградсткого транзита

19:45 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузоперевозки в Калининградскую область через территорию Литвы продолжают осуществляться, сообщил журналистам в ходе брифинга замглавы РЖД Алексей Шило.

«В основном грузы на сегодняшний момент у нас (в Калининградскую область через Литву — прим. ТАСС) пропускаются. Грузоотправители находят варианты, оплачивают транзит по литовским железным дорогам. Поэтому до тех пор, пока эти условия не меняются, мы будет осуществлять перевозки как через сухопутные пункты пропуска, так и с помощью железнодорожно-паромного сообщения», — сказал Шило.

Он также отметил, что в настоящее время существенных рисков в отношении транзита для Калининградской области нет.

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