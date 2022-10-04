Nord Stream AG пока не может начать обследование газопроводов из-за отсутствия разрешений
20:45 04.10.2022 Источник: Интерфакс
В сообщении компании Nord Stream AG отмечается, что в соответствии с расчётными ожиданиями, давление в обеих нитках "Северного потока" стабилизировалось по состоянию на понедельник, 3 октября.
Однако на сегодняшний день компания Nord Stream AG не имеет возможности обследовать повреждённые участки газопровода в связи с отсутствием ранее запрошенных и необходимых для деятельности такого рода разрешений, констатируется в сообщении.
"В частности, по заявлению шведских властей для проведения государственного расследования в районе Балтийского моря вокруг мест повреждений введён запрет на судоходство, постановку на якорь, водолазные работы, использование управляемых подводных аппаратов, проведение геофизического картографирования и пр. По информации, полученной от датских властей, сроки обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования могут составить более 20 рабочих дней", - информирует компания.
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