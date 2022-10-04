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НОВОСТИ

Гендиректор МАГАТЭ собирается посетить Киев и Москву в ближайшее время

21:00 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит на этой неделе Киев, а затем отправится в Москву. Эту информацию подтвердило само агентство в опубликованном во вторник в «Твиттере» заявлении.

«На этой неделе Рафаэль Гросси отправится в Киев, а затем в Москву, чтобы продолжить консультации по согласованию и скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС», — говорится в тексте.

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