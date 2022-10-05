Завершены все юридические процедуры по присоединению Херсонской области к РФ - депутат Госдумы

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Юридические процедуры по присоединению Херсонской области к России завершены, однако впереди предстоит большая работа по интеграции региона. Об этом заявил в среду ТАСС депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.



«Все необходимые юридические процедуры пройдены, — отметил он. — Но еще большая работа предстоит. Уверен, наше сотрудничество будет плодотворным, и совместный труд позволит качественно улучшить жизнь херсонцев».



Кастюкевич добавил, что теперь регион ждут «непростые процессы интеграции всех структур и сфер регионального хозяйства в российскую систему». «Важно, чтобы уже сейчас люди начали чувствовать положительные изменения», — подчеркнул депутат.



