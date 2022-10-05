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Во время конфликтов безопасность ядерных объектов не должна ставиться под угрозу - МАГАТЭ

13:20 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безопасность ядерных объектов не должна ставиться под угрозу во время вооруженных конфликтов, заявил в среду генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«МАГАТЭ активно заявляла, что ядерная безопасность не должна ставиться под угрозу из-за конфронтации. Я надеюсь, этого никогда не произойдет. Я ясно об этом говорил», — сказал он журналистам во время визита в Армению, комментируя ситуацию вокруг Армянской АЭС и конфронтации Еревана с Баку.

В июле 2020 года Азербайджан и Армения на фоне пограничного конфликта обменялись заявлениями по поводу возможности нанесения ударов по важнейшим инфраструктурным объектам двух стран.

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