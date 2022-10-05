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На госномерах в новых регионах РФ могут закрепить коды 80, 81, 84 и 85 - проект МВД

14:30 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД предлагает закрепить коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах машин из присоединенных к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий проект приказа опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе предлагается дополнить перечень цифровых кодов регионов РФ, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении строками следующего содержания: «Донецкая Народная Республика — код 80, Луганская Народная Республика — код 81, Херсонская область — код 84, Запорожская область — код 85».

Данным документом должны быть исключены коды 171 и 172, которые использовались на государственных регистрационных знаках автомобилей дипломатических представительств ДНР и ЛНР.

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