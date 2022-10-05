0
0
2
НОВОСТИ

Представители властей Украины причастны к убийству Дугиной - NYT

21:10 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательные службы США считают, что представители властей Украины причастны к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщила в среду газета «Нью-Йорк таймс».

Одновременно издание со ссылкой на источники утверждает, что США не причастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или иной помощи, а Киев не проводил никаких консультаций с Вашингтоном в связи с убийством Дугиной.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 05.10.2022
Российский космонавт отправился на МКС на американском корабле
0
201
19:30 05.10.2022
Назначена дата коронации Карла III
0
199
19:10 05.10.2022
Россия может поставлять газ в Европу по неповрежденной ветке СП-2 - Новак
0
232
18:45 05.10.2022
Швеция не собирается допускать Россию к расследованию взрывов на СП-1 и СП-2
0
248
18:10 05.10.2022
Добровольцы продолжают приходить во временные мобилизационные пункты Москвы
0
255
17:41 05.10.2022
800 учителей стали новоселами благодаря «Дальневосточной ипотеке» в Сбере
0
268
17:10 05.10.2022
Работа культурного центра литовской дипмиссии в Москве приостановлена - МИД РФ
0
307
17:00 05.10.2022
Временной поверенной в делах Литвы предписано покинуть территорию РФ
0
354
16:55 05.10.2022
Болгария вывела из-под санкций поставщиков автомобильного топлива из РФ
0
335
16:35 05.10.2022
Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации некоторых кактегорий призывников
0
407

Возврат к списку