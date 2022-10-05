Представители властей Украины причастны к убийству Дугиной - NYT

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательные службы США считают, что представители властей Украины причастны к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщила в среду газета «Нью-Йорк таймс».

Одновременно издание со ссылкой на источники утверждает, что США не причастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или иной помощи, а Киев не проводил никаких консультаций с Вашингтоном в связи с убийством Дугиной.