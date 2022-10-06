На фоне топливного кризиса угольная энергетика усиливает позиции - СМИ

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголь вновь стал пользоваться большим спросом в мире на фоне резкого роста цен на газ, несмотря на планы государств по сокращению его использования для борьбы с глобальным потеплением. Об этом в четверг сообщила британская газета «Гардиан».



Как отмечает издание со ссылкой на исследование немецкой экологической группы Urgewald («Ургевальд»), «сотни угольных компаний» по всему миру наращивают производство, осваивая новые активы на фоне повышения цен на другие энергоресурсы после ограничения поставок топлива из России. Согласно отчету германских экспертов, горнодобывающие предприятия уже нарастили производство «более чем в три раза». Кроме того, около 100 новых угольных электростанций общей мощностью 476 ГВт находятся в данный момент на стадии проектирования или строительства. После их введения в эксплуатацию мировые мощности угольной энергетики увеличатся на 23%, говорится в исследовании.



Начинать новые угольные проекты «в условиях чрезвычайной экологической ситуации безрассудно и безответственно», утверждает представитель Urgewald Хефф Шюкинг. Подавляющее большинство компаний отрасли «не намерены консервировать [угольные] электростанции, что означает стремительное движение в сторону экологической катастрофы», считает он.



