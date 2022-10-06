Стабильности в АТР угрожает концепция «открытого Индо-Тихоокеанского региона» - Медведев
11:30 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Наша конференция проходит на побережье Тихого океана, в регионе, который долгое время был примером стабильности, безопасности, устойчивого развития. Но даже здесь сейчас есть известный уровень турбулентности, существуют проблемы непредсказуемости, — указал зампред Совбеза. — Во многом это обусловлено недальновидной политикой целого ряда внерегиональных стран, скажем прямо — западных стран».
«Под предлогом поддержки единомышленников в Азии, со всякими демагогическими рассуждениями о создании „открытого Индо-Тихоокеанского региона“ целый ряд стран расширяет в азиатских государствах систему чужеродных структур. Скажем прямо, нам это точно не нравится, поскольку цели у них непрозрачные и крайне политизированные. Ну какой смысл затаскивать в Азиатско-Тихоокеанский регион структуры наподобие НАТО или создавать там такие структуры? Это явно не будет способствовать стабильности ситуации», — сказал Медведев в своем обращении по видео-конференц-связи.
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