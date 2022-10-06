Стабильности в АТР угрожает концепция «открытого Индо-Тихоокеанского региона» - Медведев

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планы западных стран по развитию концепции «открытого Индо-Тихоокеанского региона» могут привести к дестабилизации социально-экономической ситуации в странах Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом в четверг заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, открывая международную конференцию «Экологическая политика и устойчивое развитие» на Сахалине.



«Наша конференция проходит на побережье Тихого океана, в регионе, который долгое время был примером стабильности, безопасности, устойчивого развития. Но даже здесь сейчас есть известный уровень турбулентности, существуют проблемы непредсказуемости, — указал зампред Совбеза. — Во многом это обусловлено недальновидной политикой целого ряда внерегиональных стран, скажем прямо — западных стран».



«Под предлогом поддержки единомышленников в Азии, со всякими демагогическими рассуждениями о создании „открытого Индо-Тихоокеанского региона“ целый ряд стран расширяет в азиатских государствах систему чужеродных структур. Скажем прямо, нам это точно не нравится, поскольку цели у них непрозрачные и крайне политизированные. Ну какой смысл затаскивать в Азиатско-Тихоокеанский регион структуры наподобие НАТО или создавать там такие структуры? Это явно не будет способствовать стабильности ситуации», — сказал Медведев в своем обращении по видео-конференц-связи.



