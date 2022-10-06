Литва на границе просвечивает поезда из РФ рентгеном прямо на ходу
18:05 06.10.2022 Источник: Интерфакс
Система сканирует поезда, которые идут в обе стороны со скоростью до 60 км в час в автоматическом режиме. Это позволяет обеспечить полный рентген-контроль всех грузовых вагонов. Система рассчитана на работу в круглосуточном режиме. В среднем через железнодорожную станцию Кенна проходит 8-9 грузовых поездов в день.
По словам министра финансов Литвы Гинтаре Скайсте, приведенным в сообщении, главная цель установки новой системы контроля - предотвращение контрабанды, а также защита интересов национальной безопасности страны.
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