МАГАТЭ ситает, что ЗАЭС принадлежит Украине
19:50 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это вопрос относится к международному праву <…>. Мы хотим, чтобы война немедленно прекратилась, и, конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что этот объект является украинским объектом», — приводит агентство Рейтер слова Гросси.
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