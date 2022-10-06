МАГАТЭ ситает, что ЗАЭС принадлежит Украине

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает Запорожскую АЭС украинским объектом и не признает решение о ее переходе в федеральную собственность России. Об этом заявил в четверг генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который находится с визитом в Киеве.

«Это вопрос относится к международному праву <…>. Мы хотим, чтобы война немедленно прекратилась, и, конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что этот объект является украинским объектом», — приводит агентство Рейтер слова Гросси.