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НОВОСТИ

МАГАТЭ ситает, что ЗАЭС принадлежит Украине

19:50 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает Запорожскую АЭС украинским объектом и не признает решение о ее переходе в федеральную собственность России. Об этом заявил в четверг генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который находится с визитом в Киеве.

«Это вопрос относится к международному праву <…>. Мы хотим, чтобы война немедленно прекратилась, и, конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что этот объект является украинским объектом», — приводит агентство Рейтер слова Гросси.

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