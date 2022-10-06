Нефть с "Сахалина 2" для Японии выведена из-под санкций ЕС

20:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз вывел из-под действия санкций до 5 июня будущего года транспортировку нефти с «Сахалина-2» для Японии. Об этом сообщается в опубликованном в четверг в Официальном журнале Евросоюза документе о восьмом пакете санкций против РФ.

«Объем исключения: морская перевозка в Японию сырой нефти, полученной в рамках проекта „Сахалин-2, находящегося в России, техническая помощь, посреднические услуги, финансирование или финансовая поддержка, связанные с такой транспортировкой <…>. Начало действия — 5 декабря 2022 года, окончание — 5 июня 2023 года“, — отмечается в документе.