Минприроды предложило освободить от частичной мобилизации мусорщиков
21:40 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Минприроды России рекомендует осуществить бронирование граждан, пребывающих в запасе, на период мобилизации и на военное время, трудоустроенных в региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), операторах по обращению с ТКО и операторах по транспортированию ТКО, осуществляющих транспортирование отходов, в соответствии с заключенными договорами с региональными операторами по обращению с ТКО, а также в операторах по обращению с отходами I и II классов опасности», — говорится в письме.
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