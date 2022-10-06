Минприроды предложило освободить от частичной мобилизации мусорщиков

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минприроды России направило письмо властям регионов, в котором предложило освободить от мобилизации работников региональных операторов по обращению с отходами и водителей мусоровозов. Об этом говорится в письме замглавы ведомства Дмитрия Тетенькина, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

«Минприроды России рекомендует осуществить бронирование граждан, пребывающих в запасе, на период мобилизации и на военное время, трудоустроенных в региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), операторах по обращению с ТКО и операторах по транспортированию ТКО, осуществляющих транспортирование отходов, в соответствии с заключенными договорами с региональными операторами по обращению с ТКО, а также в операторах по обращению с отходами I и II классов опасности», — говорится в письме.