0
0
2
НОВОСТИ

Минприроды предложило освободить от частичной мобилизации мусорщиков

21:40 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минприроды России направило письмо властям регионов, в котором предложило освободить от мобилизации работников региональных операторов по обращению с отходами и водителей мусоровозов. Об этом говорится в письме замглавы ведомства Дмитрия Тетенькина, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

«Минприроды России рекомендует осуществить бронирование граждан, пребывающих в запасе, на период мобилизации и на военное время, трудоустроенных в региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), операторах по обращению с ТКО и операторах по транспортированию ТКО, осуществляющих транспортирование отходов, в соответствии с заключенными договорами с региональными операторами по обращению с ТКО, а также в операторах по обращению с отходами I и II классов опасности», — говорится в письме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:51 06.10.2022
Нефть с "Сахалина 2" для Японии выведена из-под санкций ЕС
0
105
19:50 06.10.2022
МАГАТЭ считает, что ЗАЭС принадлежит Украине
0
228
18:55 06.10.2022
ЕС собирается наказывать суда из третьих стран, перевозящих нефть из РФ по цене ниже установленной
0
263
18:33 06.10.2022
СМИ: банки продолжат повышать ставки по ипотечным кредитам
0
268
18:06 06.10.2022
В СберБанк Онлайн теперь можно оформить страховку на случай потери работы
0
278
18:05 06.10.2022
Литва на границе просвечивает поезда из РФ рентгеном прямо на ходу
0
324
17:59 06.10.2022
На временные пункты мобилизации в Москве продолжают прибывать добровольцы
0
287
17:05 06.10.2022
В Нижнем Новгороде открылась Академия «Маяк» – проект Росатома и правительства региона
0
330
16:15 06.10.2022
Пентагон отчитался о количестве поставленных на Украину вооружений
0
447
16:10 06.10.2022
Сайт, запущенный экс-сотрудниками радио "Эхо Москвы", заблокирован Роскомнадзором
0
431

Возврат к списку