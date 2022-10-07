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НОВОСТИ

Нобелевскую премию мира 2022 получиили правозащитники из РФ, Белоруссии и Украины

12:55 07.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевская премия мира 2022 года присуждена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, ликвидированному по решению суда российскому центру «Мемориал» (признан иноагентом) и украинскому Центру гражданских свобод. Об этом объявил в пятницу Норвежский нобелевский комитет.

Как отмечается в мотивировочной части решения, премию вручат за «представление гражданского общества в своих странах». Они «продвигали право критиковать власти и защищать фундаментальные права граждан», считают в Осло.

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