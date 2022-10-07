Премию "Ника" в этом году решено не вручать

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника» в этом году не состоится, она перенесена на 2023 год. Об этом сообщил ТАСС в пятницу художественный руководитель премии Юлий Гусман.

«В этом году "Ники" не будет, премия перенесена на следующий год, — сказал собеседник агентства. — Конкурс прошел, деятельность „Ники“ не прекращается, но праздничная церемония в этом году не состоится».