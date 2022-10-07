В одной из квартир дома в Чертаново, предположительно, взорвался газ
14:10 07.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В доме 24, корпус 1, по Чертановской улице, предположительно, произошел взрыв газа в квартире на втором этаже», — сказал собеседник агентства.
Информация о пострадавших пока не поступала. Размер причиненного ущерба устанавливается.
НОВОСТИ
- 13:50 07.10.2022
- Премию "Ника" в этом году решено не вручать
- 13:25 07.10.2022
- Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для военнослужащих
- 13:13 07.10.2022
- Лавров: Мы не можем обойти молчанием дискуссии на тему возможного применения ядерного оружия
- 13:00 07.10.2022
- Россия выделила Белоруссии кредит в 1,5 млрд долл на имортозамещение
- 12:55 07.10.2022
- Нобелевскую премию мира 2022 получиили правозащитники из РФ, Белоруссии и Украины
- 12:45 07.10.2022
- Дилеры сельхозпродукции заинтересованы в сотрудничестве с КЭМЗ
- 23:00 06.10.2022
- Эрдоган: Мы верим, что Турция и Армения могут добиться полной нормализации отношений
- 22:20 06.10.2022
- США не собираются размещать ядерное оружие в странах НАТО, вступивших в альянс после 1997 года - Госдеп
- 21:40 06.10.2022
- Минприроды предложило освободить от частичной мобилизации мусорщиков
- 20:51 06.10.2022
- Нефть с "Сахалина 2" для Японии выведена из-под санкций ЕС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать