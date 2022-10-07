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НОВОСТИ

В одной из квартир дома в Чертаново, предположительно, взорвался газ

14:10 07.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газ, по предварительным данным, взорвался в квартире в жилом доме на юге Москвы, сообщили в пятницу ТАСС в экстренных службах.

«В доме 24, корпус 1, по Чертановской улице, предположительно, произошел взрыв газа в квартире на втором этаже», — сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших пока не поступала. Размер причиненного ущерба устанавливается.

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