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Илон Маск предложил свое решение проблем с Тайванем

16:35 07.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский миллиардер Илон Маск предлагает сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в пятницу на сайте газеты «Файнэншл таймс» (Financial Times, FT).

«Я бы порекомендовал <…> придумать, как наделить Тайвань статусом специальной административной зоны, что более или менее приемлемо, хотя, вероятно, всех не осчастливит. Как мне кажется, вполне вероятно, что они смогут заключить соглашение с еще более мягкими условиями, чем в случае Гонконга», — сказал он.

Маск также выразил мнение, что конфликт за Тайвань неизбежен, но очень дорого обойдется миру. По его оценкам, потери мировой экономики при таком сценарии составили бы около 30% ее ВВП.

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