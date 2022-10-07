Решение ОПЕК+ по нефти в администрации США расценили как оскорбление Байдена - СМИ
18:30 07.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как сообщило издание со ссылкой на свои источники, «некоторые чиновники в администрации Байдена были вне себя от ярости» после заявления нефтяного картеля и «рассматривают это как прямое оскорбление президента, которое угрожает нанести ущерб позиции демократов на промежуточных выборах 2022 года, поскольку это приведет к росту цен на бензин». Так, один из сотрудников Белого дома в беседе с газетой назвал решение ОПЕК+ катастрофой. Другой заявил, что в администрации рассматривают этот шаг как «намеренную провокацию, призванную повысить шансы республиканцев перед выборами». Другие американские чиновники отметили, что «не усматривают злого умысла в решении Саудовской Аравии, но рассматривают его как недальновидную попытку получить максимальную прибыль от продажи нефти, несмотря на экономические и геополитические последствия».
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