Восстановительные работы на Крымском мосту могут завершить в течение 1,5 месяца — Аксенов

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работы по восстановлению Крымского моста могут быть закончены в течение месяца-полутора, сообщил в понедельник в эфире телеканала «Россия-1» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Прогноз, могу плюс-минус ошибаться, но в течение месяца-полутора работы по восстановлению должны быть закончены. По крайней мере, пока такие ожидания. Исследования с точки зрения сохранности конструкции проведены. Путь понятен, работы идут, надеемся, что ничто нам не помешает и все будет сделано в кратчайшие сроки», — сказал Аксенов.