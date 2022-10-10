Восстановительные работы на Крымском мосту могут завершить в течение 1,5 месяца — Аксенов
20:00 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работы по восстановлению Крымского моста могут быть закончены в течение месяца-полутора, сообщил в понедельник в эфире телеканала «Россия-1» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Прогноз, могу плюс-минус ошибаться, но в течение месяца-полутора работы по восстановлению должны быть закончены. По крайней мере, пока такие ожидания. Исследования с точки зрения сохранности конструкции проведены. Путь понятен, работы идут, надеемся, что ничто нам не помешает и все будет сделано в кратчайшие сроки», — сказал Аксенов.
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