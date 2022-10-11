После пролета ракет Санду потребовала от Москвы уважать границы Молдавии
16:00 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Молдавии Майя Санду во вторник потребовала от Москвы уважать границы республики после пролета через воздушное пространство республики трех ракет.
«Некоторые из 84 ракет, запущенных Россией в сторону Украины, несанкционированно пересекли воздушное пространство Республики Молдова. <…> Это грубое нарушение нашего воздушного пространства и нейтралитета Республики Молдова, совершенное российскими вооруженными силами. <…> Требуем, чтобы наши границы также уважались», — сказала Санду на брифинге.
По данным министерства обороны республики, пролет трех ракет 10 октября в период с 08:33 до 09:02 зафиксировали радиолокационные станции в Молдавии, Румынии и на Украине. Отмечается, что они были запущены в Черном море и пересекли территорию Молдавии через приднестровский регион, а также районы Флорешты и Сорока. В Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии для объяснений приглашен посол РФ Олег Васнецов.
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