Мэр Киева сообщил о еще двух взрывах в центре города
09:00 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число взрывов в центре Киева в понедельник утром достигло четырех. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. «Еще два взрыва в Шевченковском районе», — написал он в телеграм-канале.
Ранее в понедельник Кличко уже сообщал о двух взрывах в Шевченковском районе, который расположен в центре города.
Украинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о клубах дыма над зданием энергетической компании «Укрэнерго».
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