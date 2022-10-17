Мэр Киева сообщил о еще двух взрывах в центре города

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число взрывов в центре Киева в понедельник утром достигло четырех. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. «Еще два взрыва в Шевченковском районе», — написал он в телеграм-канале.

Ранее в понедельник Кличко уже сообщал о двух взрывах в Шевченковском районе, который расположен в центре города.

Украинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о клубах дыма над зданием энергетической компании «Укрэнерго».