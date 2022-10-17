По Крымскому мосту началось движение автобусов
09:05 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Движение автобусов началось по Крымском мосту, который раньше был доступен только для проезда легковых автомобилей. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ
«Они (автобусы — прим. ТАСС) начали следовать в оба направления сегодня утром. Напомним, что ранее автобусы направлялись на паромную переправу. Теперь для пассажирских перевозок по Крымскому мосту помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования, стали доступны поездки на автобусах», — отмечается в сообщении.
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