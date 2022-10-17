Брюссель намерен установить потолок цен на весь импортируемый газ — FT
09:32 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ в связи с энергетическим кризисом. Об этом в понедельник сообщает газета «Файнэншл таймс».
Планы предусматривают установление максимальной стоимости голубого топлива, в соответствии с которой европейские страны могут совершать операции. Это позволит, как указывают авторы инициативы, оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ.
Разработка данного плана столкнулась, по свидетельству издания, с серьезными трудностями, поскольку европейские лидеры не могут прийти к согласию насчет мер преодоления энергетического кризиса. По словам ряда официальных лиц ЕС, «среди участников проекта нет единого мнения по поводу предельной цены». Они считают, что «ограничения в различной степени затронут заинтересованные стороны». Подобные меры предстоит согласовать на заседании Евросовета 20–21 октября в Брюсселе.
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