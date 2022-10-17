0
0
160
НОВОСТИ

Дипведомство ЕС призывает страны союза ужесточить отношение к Китаю — FT

10:05 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешнеполитическая служба Европейского союза (ЕС) порекомендовала странам объединения занять более жесткую позицию по отношению к Китайской народной республике (КНР). Об этом в понедельник сообщает газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на документ, попавший в ее распоряжение.

«Китай стал еще более сильным глобальным конкурентом для ЕС, США и других партнеров-единомышленников», — приводит газета цитату из документа. «В связи с этим очень важно оценить, как лучше всего отреагировать на текущие и прогнозируемые испытания». По данным «Файнэншл таймс», эти испытания могут увеличить расхождение между политическими позициями ЕС и Китая.

Издание подчеркивает, что, по словам официальных лиц ЕС, поддержка Китаем России в рамках специальной военной операции на Украине, угрозы КНР по отношению к Тайваню, а также нарушения прав человека в Гонконге и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) указывают на необходимость переосмысления существующей политики Евросоюза.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 17.10.2022
Справороссы внесли в Думу проект об отмене отсрочки от призыва для сенаторов и депутатов
0
3
11:05 17.10.2022
Путин поручил унифицировать в документах понятие духовных ценностей
0
50
11:00 17.10.2022
Цена газа в Европе опустилась ниже $1 400 за 1 тыс. куб. м
0
57
10:32 17.10.2022
Главы МИД ЕС намерены одобрить санкции против Ирана из-за репрессий — Боррель
0
109
10:20 17.10.2022
Поставки СПГ из России в ЕС выросли в этом году в полтора раза
0
132
10:00 17.10.2022
На Западе наблюдается рост популярности идей Путина - WP
0
177
09:32 17.10.2022
Брюссель намерен установить потолок цен на весь импортируемый газ — FT
0
241
09:20 17.10.2022
В Одессе произошло несколько взрывов — СМИ
0
265
09:05 17.10.2022
По Крымскому мосту началось движение автобусов
0
225
09:00 17.10.2022
Мэр Киева сообщил о еще двух взрывах в центре города
0
214

Возврат к списку