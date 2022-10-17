Дипведомство ЕС призывает страны союза ужесточить отношение к Китаю — FT

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешнеполитическая служба Европейского союза (ЕС) порекомендовала странам объединения занять более жесткую позицию по отношению к Китайской народной республике (КНР). Об этом в понедельник сообщает газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на документ, попавший в ее распоряжение.

«Китай стал еще более сильным глобальным конкурентом для ЕС, США и других партнеров-единомышленников», — приводит газета цитату из документа. «В связи с этим очень важно оценить, как лучше всего отреагировать на текущие и прогнозируемые испытания». По данным «Файнэншл таймс», эти испытания могут увеличить расхождение между политическими позициями ЕС и Китая.

Издание подчеркивает, что, по словам официальных лиц ЕС, поддержка Китаем России в рамках специальной военной операции на Украине, угрозы КНР по отношению к Тайваню, а также нарушения прав человека в Гонконге и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) указывают на необходимость переосмысления существующей политики Евросоюза.