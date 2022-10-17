0
0
109
НОВОСТИ

Главы МИД ЕС намерены одобрить санкции против Ирана из-за репрессий — Боррель

10:32 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза намерены одобрить санкции против Ирана из-за репрессий в стране. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии в понедельник на заседание министров в Люксембурге.

«Пакет санкций на столе, чтобы поддержать женщин в Иране. Я уверен, что они будут приняты», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 17.10.2022
Справороссы внесли в Думу проект об отмене отсрочки от призыва для сенаторов и депутатов
0
14
11:05 17.10.2022
Путин поручил унифицировать в документах понятие духовных ценностей
0
59
11:00 17.10.2022
Цена газа в Европе опустилась ниже $1 400 за 1 тыс. куб. м
0
65
10:20 17.10.2022
Поставки СПГ из России в ЕС выросли в этом году в полтора раза
0
141
10:05 17.10.2022
Дипведомство ЕС призывает страны союза ужесточить отношение к Китаю — FT
0
168
10:00 17.10.2022
На Западе наблюдается рост популярности идей Путина - WP
0
186
09:32 17.10.2022
Брюссель намерен установить потолок цен на весь импортируемый газ — FT
0
246
09:20 17.10.2022
В Одессе произошло несколько взрывов — СМИ
0
270
09:05 17.10.2022
По Крымскому мосту началось движение автобусов
0
229
09:00 17.10.2022
Мэр Киева сообщил о еще двух взрывах в центре города
0
219

Возврат к списку