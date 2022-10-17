Главы МИД ЕС намерены одобрить санкции против Ирана из-за репрессий — Боррель

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза намерены одобрить санкции против Ирана из-за репрессий в стране. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии в понедельник на заседание министров в Люксембурге.

«Пакет санкций на столе, чтобы поддержать женщин в Иране. Я уверен, что они будут приняты», — сказал он.