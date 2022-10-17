Главы МИД ЕС намерены одобрить санкции против Ирана из-за репрессий — Боррель
10:32 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза намерены одобрить санкции против Ирана из-за репрессий в стране. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии в понедельник на заседание министров в Люксембурге.
«Пакет санкций на столе, чтобы поддержать женщин в Иране. Я уверен, что они будут приняты», — сказал он.
НОВОСТИ
- 11:20 17.10.2022
- Справороссы внесли в Думу проект об отмене отсрочки от призыва для сенаторов и депутатов
- 11:05 17.10.2022
- Путин поручил унифицировать в документах понятие духовных ценностей
- 11:00 17.10.2022
- Цена газа в Европе опустилась ниже $1 400 за 1 тыс. куб. м
- 10:20 17.10.2022
- Поставки СПГ из России в ЕС выросли в этом году в полтора раза
- 10:05 17.10.2022
- Дипведомство ЕС призывает страны союза ужесточить отношение к Китаю — FT
- 10:00 17.10.2022
- На Западе наблюдается рост популярности идей Путина - WP
- 09:32 17.10.2022
- Брюссель намерен установить потолок цен на весь импортируемый газ — FT
- 09:20 17.10.2022
- В Одессе произошло несколько взрывов — СМИ
- 09:05 17.10.2022
- По Крымскому мосту началось движение автобусов
- 09:00 17.10.2022
- Мэр Киева сообщил о еще двух взрывах в центре города
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать