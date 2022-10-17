Собянин: Забота о семьях мобилизованных является приоритетным направлением

13:06

Процесс частичной мобилизации в Москве завершен, при этом городские власти будут заботиться о семьях и близких мобилизованных, заявил мэр Сергей Собянин. «Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении. Вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будем содействовать улучшению быта в воинских частях», - сообщил градоначальник.

Собянин, сославшись на сведения военного комиссара Москвы, сообщил, что задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме.

Пункты сбора мобилизованных будут закрыты 17 октября. «Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», - написал мэр на своем сайте.

Собянин отметил, что мобилизация стала «огромным испытанием» для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья идут в действующую армию. «Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», - полагает мэр.

Как уже сообщала «Независимая газета», мэром Москвы Сергей Собянин на днях был подписан указ, устанавливающий дополнительные меры социальной поддержки семей мобилизованных горожан. В частности, их детей планируют при необходимости вне очереди зачислять в детские сады по достижении возраста 1,5 лет и переводить в другие детские сады или школы, приближенные к месту жительства семьи, а также бесплатно и без очереди устраивать в группы продленного дня. Семьи мобилизованных освобождаются от платы за посещение городских и муниципальных детских садов, им предоставят бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед) школьникам с 1 по 11 классы. Бесплатное одноразовое горячее питание будет предоставлено и детям мобилизованных, которые являются студентами городских колледжей.

Нуждающиеся семьи, воспитывающие детей-инвалидов, пожилые граждане, инвалиды I и II группы смогут получить социальное обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи.

Все члены семьи могут получить единовременную материальную помощь и психологическую поддержку, содействие в оформлении социальных и иных выплат, а также консультации по юридическим вопросам.

Чтобы получить помощь необходимо обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных по адресу: ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1 (ежедневно с 9:00 до 20:00). Позвонить в центр можно по телефону: +7 (495) 870-44-44.