ЕС удалось за 8 месяцев сократить на две трети зависимость от газа из РФ — Еврокомиссия
13:32 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз смог за последние 8 месяцев сократить «огромную зависимость» от импорта газа из России на две трети. С таким утверждением выступила в среду на сессии Европарламента председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«В марте существовала огромная зависимость от российского газа. В то время мы думали, что процесс замены российского газа потребует целого ряда лет», — сказала она. «Но факт состоит в том, что нам понадобилось всего 8 месяцев, чтобы заменить две трети российского газа», — отметила фон дер Ляйен, выступление которой транслировалось на сайте Европарламента.
«Мы значительно диверсифицировали круг зарубежных поставщиков газа, но нам это дорого обошлось», — констатировала глава ЕК. «Поэтому нам необходимо инвестировать в новые источники энергии, в особенности в возобновляемые», — указала она.
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