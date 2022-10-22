Борис Джонсон заручился достаточной поддержкой для участия в выборах премьера — СМИ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заручился поддержкой достаточного числа депутатов, чтобы претендовать на пост нового главы правящей Консервативной партии и правительства страны. Об этом в субботу со ссылкой на источник в окружении Джонсона сообщил главный политический обозреватель газеты «Санди таймс» Тим Шипман.

«Близкий к Борису Джонсону источник заявил, что он получил поддержку 100 парламентариев и мог бы принять участие в выборах. „Мог бы“ — очень интересная оговорка», — написал Шипман на своей странице в «Твиттере».