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Без снижения ключевой ставки до 5% рост экономики в РФ запустить не удастся — Дерипаска

12:20 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что экономический рост в РФ не удастся запустить без снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 5%. Об этом предприниматель написал в своем телеграм-канале.

«До тех пор, пока мы <…> не снизим ставку до 5%, не проведем программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 трлн рублей — мы не сможем запустить экономический рост», — отметил Дерипаска.

Он добавил, что в настоящее время высокий курс рубля делает неконкурентоспособным производство товаров, что также не способствует привлечению иностранных инвесторов.

По мнению бизнесмена, планы по импортозамещению, а также созданию альтернативных экспортных и импортных каналов, развитию логистики и переработки не будут реализованы, так как в РФ сохраняется высокая стоимость заимствований. При этом он спрогнозировал, что без снижения ставки России столкнется с новым витком экономических и социальных проблем до конца 2023 года.

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