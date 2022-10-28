Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах

12:59 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал ошибочными высказывания своего помощника Алексея Павлова о хасидах (направление иудаизма) и принес за них извинения.

Его письмо было направлено изданию aif.ru, где ранее и была опубликована статья Павлова.

«В опубликованной в еженедельнике „Аргументы и факты“ статье помощника секретаря Совета безопасности РФ А. А. Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения А. А. Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности РФ», — написал Патрушев.

Он заверил, что с автором статьи «проведена соответствующая работа».

В материале Павлов заявил, что «главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами». Позже лидеры еврейской общины России выразили несогласие с этими тезисами, отметив, что воспринимают их с крайним недоумением. Главный раввин России Берл Лазар указывал, что любавичские хасиды являются легитимной школой иудаизма и 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к ХАБАДу.