Турция и ООН возобновляют инспекции судов в рамках зерновой сделки — Reuters

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Турции и ООН возобновили инспекции судов в рамках зерновой сделки после решения России приостановить участие в ее реализации. Об этом агентству Рейтер сообщил в понедельник представитель всемирной организации.

30 октября представительство ООН в Совместном координационном центре, базирующемся в Стамбуле, заявило, что делегации ООН, Турции и Украины утвердили на 31 октября график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. Министерство национальной обороны Турции сообщало, что досмотр судов с зерном, находящихся на рейде Стамбула, планируется продолжить и в понедельник.