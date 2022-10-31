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Турция и ООН возобновляют инспекции судов в рамках зерновой сделки — Reuters

14:00 31.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Турции и ООН возобновили инспекции судов в рамках зерновой сделки после решения России приостановить участие в ее реализации. Об этом агентству Рейтер сообщил в понедельник представитель всемирной организации.

30 октября представительство ООН в Совместном координационном центре, базирующемся в Стамбуле, заявило, что делегации ООН, Турции и Украины утвердили на 31 октября график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. Министерство национальной обороны Турции сообщало, что досмотр судов с зерном, находящихся на рейде Стамбула, планируется продолжить и в понедельник.

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