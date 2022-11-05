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В манифестации за мир на Украине в Риме приняли участие более 100 тыс. человек

19:40 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 100 тыс. человек приняли участие в шествии за мир на Украине, состоявшемся в субботу в итальянской столице. Такие данные корр. ТАСС сообщили представители организаторов акции — объединения «Христианские ассоциации итальянских трудящихся».

«Собралось более 100 тыс. человек, еще не все завершили шествие», — отметили в организации. Представители объединения также уточнили, что акцию поддержали около 600 ассоциаций и организаций.

Шествие началось на площади Республики и завершилось на площади Сан-Джованни ин Латерано перед одноименной базиликой. В шествии приняли участие в том числе политики — представители разных партий, как тех, которые возражают против продолжения снабжения оружием Киева («Движение „5 звезд“), так и сторонники оказания военной помощи Украине из Демократической партии. Ее представлял, в частности, секретарь Энрико Летта.

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